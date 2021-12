https://it.sputniknews.com/20211229/palermo-positivo-al-covid-fugge-dal-pronto-soccorso-aveva-flebo-e-catetere-attaccato-14389977.html

Palermo, positivo al Covid fugge dal Pronto Soccorso: aveva flebo e catetere attaccato

Il giovane non voleva essere ricoverato in ospedale, i familiari lo hanno aiutato a fuggire: adesso sono tutti in quarantena. 29.12.2021, Sputnik Italia

2021-12-29T10:25+0100

2021-12-29T10:25+0100

2021-12-29T10:40+0100

italia

Non voleva finire ricoverato nel reparto Covid ed è scappato dal Pronto Soccorso con l'ago della flebo e il catetere ancora attaccati. La fuga rocambolesca del giovane positivo è avvenuta ieri sera all'ospedale Civico di Palermo.Il ragazzo aveva detto ai medici di non voler essere ricoverato all'ospedale Cervello. Secondo quanto riporta la stampa locale, i familiari si sono presentati nell'area emergenziale e hanno aggredito i sanitari, consentendo la fuga.È stato necessario l'intervento delle forze dell'ordine per riportare la calma e rintracciare il paziente. Il personale ospedaliero ha riferito che né il giovane né i familiari sono vaccinati. Adesso verranno messi in quarantena, perché a contatto con il parente positivo.

