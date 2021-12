https://it.sputniknews.com/20211229/nuovo-incidente-alla-centrale-nucleare-francese-di-tricastin-vicino-al-confine-italiano-14395855.html

Nuovo incidente alla centrale nucleare francese di Tricastin, vicino al confine italiano

Nuovo incidente alla centrale nucleare francese di Tricastin, vicino al confine italiano

È la seconda fuga di trizio in due anni. L’evento è datato al 25 novembre, ma l’isotopo radioattivo si è diffuso anche nei giorni successivi, a causa delle... 29.12.2021, Sputnik Italia

Anche se l’incidente è stato classificato al grado zero della scala internazionale degli eventi nucleari Ines, la fuga di trizio, la seconda in due anni, alla centrale nucleare di Tricastin, in Francia, ad appena 250 chilometri da Torino, desta preoccupazione.L’autorità per la sicurezza nucleare (Asn) ha garantito che la perdita è stata contenuta e non è stata rilevata alcuna contaminazione nelle acque sotterranee al di fuori del sito: "Circa 900 litri di effluenti contenenti trizio sono penetrati nel terreno tra il 25 novembre e l’8 dicembre 2021”.Ecco cosa è accadutoNel corso delle operazioni dei quattro reattori ad acqua pressurizzata da 915 MW ciascuno, gli effluenti radioattivi liquidi che vengono utilizzati nella produzione di energia vengono trasferiti in diversi serbatoi di stoccaggio.Da qui, a causa della quantità eccedente dal serbatoio nel pozzetto, parte degli effluenti è finita in grondaie di raccolta dell’acqua piovana.Dopo l’accaduto, è stato misurato il valore di trizio: il grado massimo è stato di 28.900 Bq/l (Becquerel per litro) il 12 dicembre. Da allora è in costante diminuzione. Secondo l’Organizzazione mondiale della sanità, la soglia per l’acqua potabile è 10.000 Bq/l.Le centrali al confine che preoccupano l’ItaliaIn Francia, oltre ai reattori di Tricastin, per cui Parigi ha deciso di prolungare di dieci anni l’operatività, come per altri 32 impianti, si contano altri tre impianti vicini al confine italiano.Insieme a Tricastin, questi reattori sono in zone di moderato o medio rischio sismico e destano preoccupazioni per l’Italia, nel caso avvenisse un incidente serio.L’Italia, nei mesi passati, ha chiesto di poter esprimere il suo parere sull’estensione dell’operabilità delle centrali, proprio per i possibili danni collegati in territorio italiano, ma le autorità francesi hanno tirato dritto.

