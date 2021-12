https://it.sputniknews.com/20211229/norvegia-attacco-hacker-ferma-la-stampa-dei-giornali-del-gruppo-amedia-14394307.html

Norvegia, attacco hacker ferma la stampa dei giornali del gruppo Amedia

Il secondo più grande gruppo mediatico della Norvegia, Amedia, ha sospeso la stampa dei giornali cartacei e ha avviato un controllo sulla perdita dei dati

La società ha riferito dell'incidente in una nota sul proprio sito web."Nella notte del 27 dicembre molti dei sistemi informatici centrali di Amedia hanno subito un attacco hacker. Le edizioni Internet vengono pubblicate come di norma, però i giornali cartacei non usciranno mercoledì", fa sapere Amedia.Il gruppo mediatico osserva che i sistemi responsabili per la pubblicazione di edizioni cartacee, annunci e il sistema responsabile per gli abbonamenti non funzionano in maniera corretta. La società definisce la situazione grave e non esclude la possibilità che i dati degli utenti siano finiti nelle mani di hacker, anche se tra le informazioni non ci sono le password e i dati bancari degli abbonati. L'amministrazione del gruppo intende contattare le forze dell'ordine per indagare sull'incidente.Amedia distribuisce oltre 90 giornali e altro materiale cartaceo e, secondo le stime, i suoi utenti sono circa due milioni.

