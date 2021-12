https://it.sputniknews.com/20211229/migranti-lappello-del-papa-non-possiamo-chiudere-gli-occhi-e-uno-scandalo-sociale-14391975.html

Migranti, l'appello del Papa: "Non possiamo chiudere gli occhi, è uno scandalo sociale"

All'udienza generale di oggi, Francesco ha esortato i fedeli a pregare per i migranti, vittime della "violenza dei potenti" e costretti a vivere "la medesima... 29.12.2021, Sputnik Italia

2021-12-29T11:13+0100

2021-12-29T11:13+0100

2021-12-29T11:15+0100

vaticano

Quella dei migranti "è una realtà davanti alla quale non possiamo chiudere gli occhi", "è uno scandalo sociale dell’umanità". Lo ha detto stamane Papa Francesco, durante l’udienza generale, invitando i fedeli a pregare per chi fugge dalle guerre e dalle circostanze avverse.Migranti fuggono alla violenza dei despotiFrancesco ha dedicato la catechesi di oggi a "San Giuseppe come migrante perseguitato", ricordando che la Sacra Famiglia fu costretta a rifugiarsi per un periodo in Egitto, per fuggire alle persecuzioni di Erode.Erode simbolo di tutti i tiranniNell'udienza, il Papa ha parlato della figura di Erode come il "simbolo di tanti tiranni di ieri e di oggi; per questi tiranni la gente non conta, conta il potere e se hanno bisogno di espandere il potere fanno fuori la gente. E questo succede oggi.In questi casi, "l’uomo che diventa ’lupo’ per gli altri uomini. La storia è piena di personalità - prosegue Francesco - che, vivendo in balìa delle loro paure, cercano di vincerle esercitando in maniera dispotica il potere e mettendo in atto disumani propositi di violenza".

vaticano

