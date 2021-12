Migranti, la nave Geo Barents con 558 persone a bordo approda ad Augusta

"Siamo felici per l’assegnazione di un porto sicuro per le 558 persone ancora a bordo della Geo Barents: potranno sbarcare in Italia e avere accesso alle cure di cui hanno diritto. Siamo felici per la donna all’ottavo mese di gravidanza che potrà finalmente essere visitata a terra, per il bambino che sta viaggiando da solo che potrà essere inserito in un percorso per la sua tutela in Italia, per il ragazzo che ha ancora delle ferite aperte dovute alle violenze in Libia. Siamo felici per tutti quanti gli altri che abbiamo soccorso e che sono tuttora dei naufraghi a bordo della Geo Barents", sono state le sue parole.