Maturità, come cambia l'esame nel 2022: torna la prova scritta d'italiano

Maturità, come cambia l'esame nel 2022: torna la prova scritta d'italiano

Per effetto del Covid cambia, per la terza volta dal 2020, l'esame di maturità. Prevista la prova scritta d'italiano e una tesi di diploma. 29.12.2021, Sputnik Italia

Novità in vista per la Maturità dell'anno scolastico 2021-22. I circa 500mila studenti che a giugno si presenteranno all'esame per ottenere il diploma dovranno di nuovo affrontare la prova scritta d'italiano. Lo prevede la delega ministeriale prevista in legge di bilancio.È la terza volta in tre anni che l'esame di maturità cambia, a causa del Covid-19. Negli anni precedenti erano state eliminate le prove scritte. Nel 2020, il primo anno di coronavirus, gli studenti sostennero soltanto una prova orale, mentre nell'anno successivo si optò per la presentazione di una tesina e un colloquio.Quest'anno sarà reintrodotta la prova scritta d'italiano e in più i maturandi dovranno presentare una tesi di diploma, oltre al colloquio.La prova d'italianoLa prova d'italiano sarà comune, come di consueto, a tutti gli indirizzi di studio. I maturandi sceglieranno una tra le diverse tracce proposte, slegate da specifici programmi didattici. I temi riguarderanno diverse discipline: dall'artistico allo storico, scienza, tecnologia, letteratura o attualità.La tesi di diplomaL'elaborato dovrà riguardare una specifica disciplina d'indirizzo e allo studente sarà chiesto di svolgere un lavoro di approfondimento e ricerca. I temi della tesi dovranno essere assegnati entro aprile, per consentire la consegna a maggio.Il lavoro sarà costantemente seguito dagli insegnanti.Il colloquioL'esame prevede infine una prova orale, che verte sugli argomenti delle materie curriculari, per dimostrare il livello di preparazione. I maturandi potranno esporre anche le eventuali esperienze acquisite durante i progetti scuola-lavoro.

