L’appello dei governatori del NordEst Fedriga e Zaia: stop alla quarantena per chi ha il richiamo

Se asintomatici, dovrebbero essere lasciati liberi dall’isolamento forzato, che rischia di bloccare l’intero Paese, secondo i due governatori leghisti. Timori... 29.12.2021, Sputnik Italia

2021-12-29T09:24+0100

2021-12-29T09:24+0100

2021-12-29T10:26+0100

Luca Zaia e Massimiliano Fedriga, rispettivamente governatori di Veneto e Friuli Venezia Giulia, lanciano un appello al governo e al Cts, che hanno al vaglio nuove misure di gestione delle quarantene e dei contatti con positivi, dopo il record di casi, oltre 78mila nella giornata di ieri.Per i presidenti di Regione, il governo e gli scienziati devono valutare l’abolizione della quarantena per coloro che, con la terza dose di vaccino, sono asintomatici.Gli fa eco, dalle pagine di Repubblica, Fedriga, anche nella sua veste di presidente della Conferenza delle Regioni.Più contagi: si rischia la paralisiI due governatori sono concordi nel chiedere una “nuova organizzazione della macchina, incentrata non più sul tracciamento ma su una vaccinazione ancora più spinta e su una modifica delle regole dell’isolamento”, dice Fedriga.Il presidente del Friuli Venezia Giulia sottolinea che “sembra che la variante Omicron abbassi nettamente il rischio di malattia grave per chi è immunizzato. Per questo ritengo corretto ridurre il periodo di isolamento per i contatti stretti dei positivi”.E per questo propone di azzerare la quarantena per chi ha il richiamo, come avviene negli Stati Uniti.Zaia aggiunge anche una nota di preoccupazione, che riguarda i tamponi e la pressione sulle richieste di questi prodotti e dei reagenti.

2021

