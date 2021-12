https://it.sputniknews.com/20211229/kosovo-dichiara-lo-stato-demergenza-per-la-mancanza-di-energia-14397198.html

Kosovo dichiara lo stato d'emergenza per la mancanza di energia

Il parlamento della repubblica autoproclamata del Kosovo ha votato a favore della dichiarazione dello stato di emergenza nel settore energetico e dell'adozione... 29.12.2021, Sputnik Italia

"I deputati del parlamento kosovaro, con 57 voti favorevoli e 17 astensioni, hanno approvato la decisione del governo sulle misure di emergenza per organizzare le forniture energetiche. Il Consiglio dei ministri nella sua 51esima riunione ha deciso di imporre lo stato di emergenza energetica per 60 giorni", riporta il canale tv.RTK precisa che tra le misure straordinarie delle restrizioni di forniture per alcuni consumatori ci sono anche requisiti speciali per le aziende energetiche ed altre misure. Presso il ministero dell'economia sarà istituito un comitato speciale di rappresentanti di dicasteri di profilo per monitorare la situazione.In tale contesto, i media locali scrivono delle intenzioni di Pristina di vendere 3 milioni di tonnellate di carbone kosovaro per le centrali termoelettriche della Macedonia del Nord.

