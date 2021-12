https://it.sputniknews.com/20211229/imprese-artigiane-di-nuovo-in-crescita-quasi-9mila-in-piu-tra-gennaio-e-settembre-14394796.html

Imprese artigiane di nuovo in crescita, quasi 9mila in più tra gennaio e settembre

Imprese artigiane di nuovo in crescita, quasi 9mila in più tra gennaio e settembre

La ripresa nel settore delle costruzioni e servizi alle imprese ha ampliato la platea delle aziende artigiane, quasi 1,3 milioni al 30 settembre. 29.12.2021, Sputnik Italia

2021-12-29T15:27+0100

2021-12-29T15:27+0100

2021-12-29T15:27+0100

economia

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/07e5/0c/0a/14143748_0:305:3073:2033_1920x0_80_0_0_ad51da1ffd0687109cdb561412d098ca.jpg

Nel 2021 le imprese artigiane tornano a crescere, dopo un lungo periodo di contrazione. Da gennaio a settembre, tra iscrizioni e cessazioni di attività, il comparto ha registrato un tasso di crescita dello 0,67% rispetto a fine 2020, con quasi 9mila aziende in più. E' quanto emerge dall'analisi Movimprese, condotta da Unioncamere e InfoCamere, sui dati del Registro delle Imprese delle Camere di commercio.In totale, al 30 settembre scorso erano iscritte all'albo 1.295.221 imprese artigiane. L'ampliamento della platea è la conseguenza della forte ripresa nel settore delle Costruzioni (+8.795 unità nel periodo, per una crescita dell’1,80%) e della dinamicità dei Servizi di supporto alle imprese (+1.287 imprese, per un aumento del 2,29% nei nove mesi considerati).Non hanno subito gli effetti positivi della ripresa invece le aziende dei Trasporto e magazzinaggio, che hanno registrato una contrazione del -1,16%, pari alla perdita di 930 imprese artigiane. Il settore manifatturiero perde 2.008 imprese, pari allo 0,7% del totale. L'artigianato guadagna terreno in Lombardia, prima regione in crescita, con un saldo di 1.170 imprese in più nei primi nove mesi del 2021, seguita da Piemonte con una crescita di 1.192 imprese (+1,04%), Lazio (1.066 e +1,11%) e Campania (+1.009 e +1,45%).

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

economia