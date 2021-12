https://it.sputniknews.com/20211229/i-dati-del-118-i-casi-gravi-sono-i-non-vaccinati-tra-i-35-e-i-60-anni-14396086.html

I dati del 118: “I casi gravi sono i non vaccinati tra i 35 e i 60 anni”

29.12.2021

2021-12-29T17:55+0100

La fotografia di coloro che chiamano l’ambulanza perché malati gravi di Covid-19 è stata scattata dal 118 nazionale, che ha presentato alcuni dei dati rilevati nelle ultime settimane, con la comparsa della variante Omicron: sono non vaccinati, tra i 35 e i 60 anni e chiamano i soccorsi soltanto quando hanno febbre alta, tosse forte e difficoltà respiratorie.Secondo il 118 nazionale, il rapporto tra pazienti vaccinati e non vaccinati con sintomatologia clinica grave nelle ultime settimane è ripartito: 85% di non vaccinati e 15% di vaccinati.Il trasporto d’emergenza in ospedale è stato registrato in particolare per i pazienti tra i 70 e i 75 anni, in particolare se con patologie respiratorie o cardiovascolari croniche precedenti.Il presidente Balzanelli: “Attenti al contagio oculare”“Il numero giornaliero elevato e crescente di decessi da Covid, oltre che di malattia grave, deve imporre estrema cautela nel liquidare la variante Omicron come un brutto raffreddore”, ha detto il presidente del 118 nazionale Mario Balzanelli, commentando i dati.“Si pone un problema di sicurezza nazionale perché il virus non risparmia nessuna fascia di età, il vaccino è una risorsa salvavita ma non rende immuni”.Non bisogna abbassare la guardia, perché “la variante Omicron, dati alla mano, è ovunque” e questo può portare ad altre varianti.

