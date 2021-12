https://it.sputniknews.com/20211229/germania-ricercati-quasi-600-estremisti-di-destra-per-crimini-con-movente-politico-14389844.html

Quasi 600 estremisti di destra sono ricercati in Germania. Le autorità tedesche hanno spiccato un mandato d'arresto per 596 attivisti. In 140 sono accusati di delitti con movente politico, mentre 9 degli indagati hanno ricevuto più di un mandato d'arresto.Lo ha reso noto il ministero dell'Interno, durante un'interrogazione parlamentare, rispondendo ad una domanda posta dalla Linke, il partito di sinistra al Bundestag.In totale, sono 788 i mandati d'arresto spiccati contro militanti dell'estrema destra tedesca per reati politicamente motivati, recentemente aperti nei vari database di polizia.I dati forniti dal ministro sono relativi agli ultimi mesi, a partire dal 30 settembre 2021. In 147 sono ricercati per almeno un crimine violento. Di questi, 12 avrebbero compiuto più di un crimine di questa tipologia, mentre 24 sono accusati di atti di violenza a sfondo politico.Per 24 delle 147 persone, il database di ricerca della polizia Inpol-Z ha registrato il sospetto di un atto di violenza a sfondo politico come motivo del mandato di arresto.Per una persona possono essere emessi più mandati d'arresto e solo alcuni dei mandati d'arresto contro estremisti comportano atti politicamente motivati.Nei sei mesi precedenti erano stati emessi 602 mandati di arresto contro estremisti di destra.

