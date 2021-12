https://it.sputniknews.com/20211229/ex-ambasciatore-usa-in-iraq-il-processo-a-saddam-fu-tuttaltro-che-perfetto-14396724.html

Ex ambasciatore USA in Iraq: "Il processo a Saddam fu tutt'altro che perfetto"

Domani ricorre il 15° anniversario dell'uccisione dell'ex rais iracheno. 29.12.2021

Il processo a Saddam Hussein e ai coimputati al processo dell'ex leader iracheno fu caratterizzato da numerose violazioni e fu per questo "tutt'altro che perfetto".Ad affermarlo a Sputnik è stato Robert Ford, l'ex ambasciatore degli Stati Uniti in Iraq, alla vigilia del 15° anniversario dell'esecuzione di Saddam.Allo stesso tempo, l'ex funzionario statunitense ha sottolineato che l'accusa reperì all'epoca molti documenti firmati da Saddam Hussein e altri imputati, che li hanno direttamente implicati nelle accuse dei massacri e delle uccisioni di Dujail. La morte di SaddamL'ex leader iracheno Saddam Hussein è stato giustiziato il 30 dicembre 2006, la notte prima dell'inizio di una delle più importanti festività musulmane, l'Eid al-Adha. Saddam Hussein è riuscito a evitare la cattura per sei mesi dopo l'invasione dell'Iraq da parte degli Stati Uniti, avvenuta con il pretesto di cercare armi di distruzione di massa nel 2003. Nel dicembre di quell'anno, è stato finalmente arrestato vicino alla sua città natale di Tikrit. La prima udienza del tribunale speciale si è svolta nel luglio 2004. Il tribunale ha dichiarato colpevole Hussein per le accuse e lo ha condannato a morte per impiccagione il 5 novembre 2006.

