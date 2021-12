https://it.sputniknews.com/20211229/ecco-perche-i-prezzi-del-gas-in-europa-salgono-secondo-il-vicepremier-russo-novak-14392322.html

Ecco perché i prezzi del gas in Europa salgono secondo il vicepremier russo Novak

Il vice primo ministro russo Alexander Novak ha spiegato quali sono le principali ragioni per cui il prezzo del gas in Europa è drasticamente aumentato nel... 29.12.2021, Sputnik Italia

Il 21 dicembre i prezzi spot del gas in Europa hanno raggiunto il massimo storico, superando per la prima volta i 2.000 dollari per 1.000 metri cubi. In precedenza, di solito non superavano i 300-400 dollari. Come si è potuto verificare un incremento di questo genere è stato chiesto dal media russo RBC al vice primo ministro Alexander Novak (Donetsk, classe 1971), che per altro possiede ampia e specifica competenza in materia essendo stato Ministro dell’Energia dal 2012 al 2020.Novak ha spiegato che prima tra tutte la ragione è la rinuncia dell’Unione Europea dei contratti a lungo termine con i fornitori russi, aggiungendo poi una serie di altre concause che l’holding multimediale russa (RBS è acronimo di RosBusinessConsulting Group), ha elencato nell’articolo pubblicato stamane.Novak ritiene in generale che l'Europa dovrebbe avere una previsione chiara del bilancio energetico e dei combustibili e utilizzarla per pianificare consumi e volumi di approvvigionamento nel medio e lungo termine. “Ci siano spot e Gnl, ma bisogna concludere anche contratti a lungo termine, che garantiscano la componente base delle forniture di gas all'Europa”, ha affermato in conclusione.Contrariamente a quanto ci si potesse aspettare, l’ex Ministro russo per l’energia, con lunga esperienza specifica, non ha puntato particolarmente l’indice contro l’ostracismo mostrato da Stati Uniti e UE nei confronti del Nord Stream 2 che, pur di fatto pronto, non può ancora fornire il gas per motivazioni che sembrano molto più politiche che pratiche.Questo particolare potrebbe far pensare che il problema del gas in Europa sia più strutturale che contingente e, indipendentemente dai fornitori, forniture e gasdotti, continuando a perseguire politiche di breve periodo, probabilmente rimarrà comunque un problema.

