COVID, Spagna riduce a 7 giorni la quarantena per i positivi

Il ministero della Salute della Spagna ha disposto di ridurre il periodo di autoisolamento per le persone risultate positive al COVID-19 da 10 a 7 giorni. 29.12.2021, Sputnik Italia

"La Commissione per la sanità pubblica ha deciso all'unanimità di ridurre il periodo di autoisolamento per le persone con il risultato positivo al test diagnostico", ha fatto sapere il dicastero in un post su Twitter.Il periodo di autoisolamento quindi viene ridotto dai dieci giorni ai sette.Il ministero della Salute osserva che anche il periodo di autoisolamento per i soggetti non vaccinati che erano stati in contatto con le persone positive al COVID-19 è ridotto dai dieci ai sette giorni.Recentemente, in Spagna è salito il tasso di incidenza del COVID-19. Il Regno ha conclamato 214.619 nuovi casi e 120 decessi da giovedì scorso.

