Covid, record di decessi giornalieri in Polonia (794): il 75% non vaccinato

E intanto nel Paese va a rilento la campagna vaccinale, con solo il 55,4% della popolazione maggiore di 12 anni completamente immunizzata. 29.12.2021, Sputnik Italia

Nuovo record di morti giornaliere in Polonia, dove le autorità sanitarie hanno segnalato 794 nuove vittime di Covid-19.A renderlo noto a Polsat News è stato il vice ministro della Sanità, Waldemar Kraska, precisando che il 75% di delle vittime (600 pazienti) non era vaccinato.Allo stesso tempo, sono stati segnalati 15.571 nuovi casi di contagio da coronavirus.La Polonia è uno dei paesi dell'Unione Europea più in difficoltà sotto il punto di vista della copertura vaccinale.Alla data del 26 dicembre, Varsavia aveva comunicato di aver somministrato un totale di 46.158.012 di dosi, per una copertura ad una dose del 56,9% e un'immunizzazione completa del 55,4% della popolazione.

