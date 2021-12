https://it.sputniknews.com/20211229/covid-in-francia-contagi-fuori-controllo-oltre-200mila-positivi-in-un-giorno-14396994.html

Covid in Francia, contagi fuori controllo: oltre 200mila positivi in un giorno

Covid in Francia, contagi fuori controllo: oltre 200mila positivi in un giorno

Superati i peggiori pronostici degli esperti: in un solo giorno la Francia ha registrato 208mila contagi, il record assoluto dall'inizio della pandemia di... 29.12.2021

coronavirus nel mondo

La Francia travolta dalla diffusione della variante Omicron ha toccato oggi il record di contagi giornaliero. Il ministro della Salute Olivier Veran ha annunciato durante un'audizione all'Assemblea nazionale che i casi di Covid-19 accertati nelle ultime 24 hanno raggiunto la quota di 208 mila, il dato più alto dall'inizio della pandemia."I dati che verranno pubblicati questa sera mostrano un continuo aumento del numero di contaminazioni nel nostro Paese, sono numeri che danno le vertigini", ha commentato.L'impennata di contagi è iniziata questo sabato, quando è stata superata la soglia dei 100mila casi quotidiani. Ieri sono stati registrati quasi 180mila casi di positività.Olivier Véran è stato ascoltato mercoledì dalla commissione giuridica dell'Assemblea nazionale, in occasione dell'esame da parte dei deputati di un disegno di legge che mira, tra l'altro, a trasformare il libretto sanitario in un libretto di vaccinazione.Il bilancio della pandemia in Francia è di 9.430.829 casi e 124.174, mentre, in totale, sono state somministrate 121.679.573 dosi di vaccino contro il Covid-19.

