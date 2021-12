https://it.sputniknews.com/20211229/covid-il-piano-capodanno-per-roma-rafforzati-controlli-in-centro-e-nelle-zone-movida--14398067.html

Covid, il piano Capodanno per Roma: rafforzati controlli in centro e nelle zone movida

Nei prossimi giorni verrà messo a punto un tavolo tecnico in questura per predisporre in piano sicurezza nella Capitale. 29.12.2021, Sputnik Italia

Controlli rafforzati nella Capitale in vista del Capodanno per evitare assembramenti e violazioni delle norme anti-Covid. Lo si apprende da una nota diramata da Ansa. Sotto la lente ci saranno il centro e le zone della movida romana, i luoghi della città più abitualmente più frequentati per monitorare eventuali situazioni in cui si possono diffondere i contagi. Oltre agli assembramenti a ridosso della mezzanotte, la massima attenzione verrà data al rispetto dell'obbligo di mascherine all'aperto. Le verifiche delle forze dell'ordine per quanto riguarda il rispetto delle norme anti-contagio interesserà anche gli esercizi pubblici. Il piano sicurezza per Capodanno verrà predisposto nei prossimi giorni nel corso di un tavolo tecnico in Questura. Il decreto Festività ha introdotto nuove regole e divieti per arginare la nuova ondata di contagi spinti dalla diffusione della variante Omicron. Oltre all'estensione dell'obbligo di mascherina anche all'aperto e del Super Green pass, ha posto il divieto di feste in discoteca e nei locali privati e spettacoli in piazza in vista del Capodanno.

