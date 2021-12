Covid, il pediatra: "Nella calza della befana mascherine per bambini con più di 3 anni"

https://it.sputniknews.com/20211229/covid-il-pediatra-nella-calza-della-befana-mascherine-per-bambini-con-piu-di-3-anni-14397771.html

29.12.2021
L'utilizzo della mascherina è importante per tutelare la fascia d'età sotto i 5 anni per cui il vaccino non è ancora disponibile.

Con la variante Omicron che incombe devono aumentare le tutele dei più piccoli, in particolare i bambini ancora esclusi dalla platea a cui è offerto il vaccino contro il Covid-19. Il pediatra Italo Fartenani, professore ordinario pediatria della Libera Università Ludes di Malta, invita i genitori ad aggiungere la mascherina nella calza della Befana. Il pediatra propone di fare indossare le mascherine anche ai bambini più piccoli, già dopo il compimento dei 3 anni d'età. I genitori possono regalare ai propri figli una mascherina identica alla loro, "una mini-copia di quella del papà per i maschi, e della madre per le femmine", spiega. Oppure, per invogliare i bambini più estroversi e curiosi, possono valutare mascherine che richiamino i personaggi del cuore. "E' importante far usare le mascherine in questo periodo, proprio per proteggere questa fascia di età che rischia di essere la più colpita perché sotto 5 anni il vaccino non è ancora disponibile", afferma. Le festività prossima della Befana potrebbe essere essere il momento più opportuno per regalare le mascherine ai bambini. "Nei prossimi giorni - suggerisce - potrebbero essere accettate con entusiasmo le mascherine con la calza" in mezzo allo zucchero e ai dolcetti.

