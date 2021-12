https://it.sputniknews.com/20211229/covid-il-lazio-vaccinera-anche-di-notte-14398396.html

Covid, il Lazio vaccinerà anche di notte

Covid, il Lazio vaccinerà anche di notte

Oggi nella regione sono state registrate 5.438 nuove infezioni di cui 2.381 nella Capitale. 29.12.2021, Sputnik Italia

2021-12-29T20:35+0100

2021-12-29T20:35+0100

2021-12-29T21:10+0100

coronavirus in italia

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/07e5/07/1b/12293464_0:208:768:640_1920x0_80_0_0_b3f22633ec16a16b42b424f2c2d0a9ca.jpg

La regione Lazio accelera con le terze dosi e annuncia la vaccinazione in notturna a fronte dell'impennata di contagi che oggi ha superato la soglia delle 5mila unità."Durante la giornata saranno aperte le agende per la prenotazione anche negli altri Hub in notturna sempre con prima dose sempre a partire da domani: Roma Termini e il Palasport di Tivoli" aggiunge l'Unità di Crisi.Nelle ultime 24 ore nel Lazio sono stati registrati 5.248 nuovi contagi, di cui 2.381 positivi solo a Roma. L'assessore D'Amato ha comunicato che si tratta di un nuovo record di infezioni giornaliere. I morti per il Covid-19 sono 10 in un giorno, mentre il tasso di positività è al 5,9%.

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

coronavirus in italia