Covid, Garattini: "L'obbligo vaccinale è la via maestra"

Covid, Garattini: "L'obbligo vaccinale è la via maestra"

Il fondatore dell'Istituto Mario Negri chiede al governo più coraggio per imporre l'obbligo vaccinale a tutti, anche i minorenni. Sanzioni per chi rifiuta il... 29.12.2021

Per evitare che il boom di contagi mandi in tilt il Paese, il governo deve avere più coraggio e imporre l'obbligo vaccinale. Lo ha detto in un'intervista a La Nazione una delle più importanti voci scientifiche del Paese, il farmacologo Silvio Garattini, fondatore dell'Istituto Mario Negri.Preoccupa che l'esplosione di casi degli ultimi giorni possa mandare al collasso gli ospedali. Ieri è stato toccato il picco di quasi 80mila positivi in 24 ore, record assoluto di contagi giornalieri dall'inizio della pandemia. Gli anestesisti hanno già avvertito che in 3-4 settimane le terapie intensive potrebbero saturarsi.Garattini ricorda che la maggior parte delle persone che finiscono in terapia intensiva è no-vax e non ritiene accettabile che "così tante persone rifiutino l'antidoto incidendo sulla situazione generale".Inoltre, puntualizza che mentre la "vaccinazione e la guarigione rappresentano una sicura protezione, il test assolutamente no", perché è la "fotografia di un determinato momento", ma non copre dalla malattia.Per questo "serve una legge che faccia vaccinare tutti", anche i minori di 18 anni, "perché man mano che gli adulti si coprono, il virus circola nelle fasce d'età più basse. In più, aumenta il rischio ricovero per i giovani. Comunque, ci sarebbero problemi organizzativi", sottolinea.Riguardo la variante Omicron, "è molto più contagiosa - spiega -. Dai dati sembrerebbe meno aggressiva, però se si diffonde così tanto è lo stesso paralizzante. Quando in troppi si ammalano e devono rimanere a casa, il paese va in tilt. Per questo il governo deve prendere una decisione in fretta".Tornando sull'obbligo vaccinale, per chi rifiuta il vaccino "servono multe importanti e divieti per chi non aderisce alla campagna. Al lavoro non si va, al bar nemmeno", conclude Garattini.

