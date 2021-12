https://it.sputniknews.com/20211229/covid-boom-di-contagi-fra-gli-operatori-sanitari-177-in-un-mese-14397322.html

Covid, boom di contagi fra gli operatori sanitari: +177% in un mese

Covid, boom di contagi fra gli operatori sanitari: +177% in un mese

La crescita dei contagi è stata frenata dalla terza dose, secondo i dati elaborati dalla Federazione nazionale Ordini professioni infermieristiche. 29.12.2021, Sputnik Italia

La diffusione della variante Omicron fa volare i contagi tra gli operatori sanitari. Dal 28 novembre al 28 dicembre i casi fra i camici sono aumentati del 177%, secondo i dati elaborati dalla Federazione nazionale Ordini professioni infermieristiche (Fnopi). La crescita, sottolineano gli infermieri, è stata frenata dalla terza dose di vaccino anti-Covid. L'incremento è infatti minore rispetto a quello della popolazione generale, che in un mese ha registrato un aumento del 222%. Il picco di casi registrato negli ultimi giorni non è mai stato così alto dalla prima ondata di contagi. Nello scorso fine settimana oltre 1000 operatori sono risultati positivi al Covid-19, secondo i dati riferiti lunedì 27 dicembre dal sindacato degli infermieri Nursing up. "E’ evidente - continua De Palma - che siamo di fronte a una pericolosa recrudescenza che non è destinata a placarsi. Ci troviamo nel pieno dell’esplosione di una variante, Omicron, che dall’uscio della porta degli italiani, ha ufficialmente fatto il suo ingresso nelle case, nelle famiglie e soprattutto negli ospedali, laddove gli infermieri, già messi a dura prova da due anni di pandemia e alle prese con gli aumenti esponenziali dei ricoveri, sono palesemente, e ancora una volta, i più esposti al rischio".L'esplosione di contagi riguarda tutta l'Italia. Nella giornata di ieri sono stati registrati oltre 78 mila casi di Covid-19 in un solo giorno, a fronte di più di un milione di test effettuati. E' il record storico dall'inizio della pandemia.

