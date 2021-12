https://it.sputniknews.com/20211229/clima-legambiente-2021-da-codice-rosso-per-litalia-14393873.html

Clima, Legambiente: 2021 da codice rosso per l'Italia

Clima, Legambiente: 2021 da codice rosso per l'Italia

Un anno caratterizzato da fenomeni metereologici estremi e temperature record. Più colpite Sicilia, Sardegna, Lombardia, Lazio e Campania. 29.12.2021, Sputnik Italia

2021-12-29T14:15+0100

2021-12-29T14:15+0100

2021-12-29T14:15+0100

italia

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/07e5/09/0a/12867223_0:90:960:630_1920x0_80_0_0_db4f4a49b2b08153f243750beb58e088.jpg

Legambiente lancia l'allarme per l'emergenza clima il Italia, dopo un anno caratterizzato da fenomeni metereologici estremi sempre più frequenti. Dal ciclone Apollo al caldo torrido estivo, dalle alluvioni alle grandinate, sono 187 gli eventi che nel 2021 hanno provocato 9 morti e ingenti danni all'economia e al territorio.È il quadro che emerge dall'Osservatorio CittàClima di Legambiente, realizzato in collaborazione con Unipol e con il contributo scientifico di Enel Foundation, per tracciare un bilancio complessivo sugli eventi estremi che hanno colpito l’Italia nel 2021.Nello specifico, si sono verificati 97 casi di allagamenti provocati piogge intense, 46 casi di danni da trombe d’aria, 13 casi di frane causate da piogge intense, 11 casi di esondazioni fluviali, 9 di danni da siccità prolungata, 8 casi di danni alle infrastrutture e 3 di danni al patrimonio storico dovuti alle piogge intense.Le regioni più colpite sono Sicilia, Sardegna, Lombardia, Lazio e Campania, mentre a subire maggiori danni sono state Roma, Napoli, Catania, Palermo e Milano.Dal 2010 ad oggi, in Italia si sono verificati 1.181 i fenomeni meteorologici che hanno provocato 264 vittime. Gli eventi estremi hanno interessato 637 Comuni, l’8% del totale, riferisce lo studio.Legambiante sottolinea infine l'urgenza di intervenire per ridurre le emissioni di gas serra, che sono la causa dei cambiamenti climatici, e per limitare gli impatti nei territori e i rischi per la popolazione.

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

italia