Cina minaccia "misure drastiche" in caso Taiwan dovesse muoversi verso l'indipendenza

Cina minaccia "misure drastiche" in caso Taiwan dovesse muoversi verso l'indipendenza

29.12.2021

La Cina adotterà "misure drastiche", qualora Taiwan dovesse intraprendere dei passi verso l'indipendenza.E questo l'avvertimento lanciato oggi dal portavoce dell'Ufficio per gli affari di Taiwan, Ma Xiaoguang, il quale ha aggiunto che le provocazioni e le ingerenze esterne di Taiwan potrebbero intensificarsi il prossimo anno.Pechino ha rimarcato ancora una volta di essere disposta a fare tutto il possibile per cercare la riunificazione pacifica con Taiwan, ma si è dichiarata pronta ad agire se le linee rosse sull'indipendenza saranno superate.La Cina sostiene di aver governato democraticamente Taiwan come proprio territorio e negli ultimi due anni ha intensificato la pressione militare e diplomatica per affermare la sua pretesa di sovranità, alimentando la rabbia a Taipei e la preoccupazione a Washington.Pechino ha inviato ripetute missioni aeree sullo stretto di Taiwan negli ultimi mesi, per fare pressione sul governo di Taipei.Sebbene gli Stati Uniti riconoscano una sola Cina, sono tenuti per legge a fornire a Taiwan i mezzi per difendersi e hanno da tempo seguito una politica di "ambiguità strategica" sull'eventuale intervento militare per proteggere Taiwan in caso di attacco cinese.Il governo sconfitto della Repubblica di Cina fuggì a Taiwan nel 1949, dopo aver perso una guerra civile con le forze comuniste, che diedero vita alla Repubblica popolare cinese.

