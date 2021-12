https://it.sputniknews.com/20211229/casa-bianca-russia-ha-richiesto-colloquio-telefonico-putin-biden-fissato-per-domani-14399566.html

Casa Bianca: Russia ha richiesto colloquio telefonico Putin-Biden, fissato per domani

Una richiesta per un colloquio telefonico tra i presidenti della Russia e degli Stati Uniti, Vladimir Putin e Joe Biden, è stata inoltrata dalla parte russa... 29.12.2021, Sputnik Italia

"Domani i presidenti parleranno al telefono su richiesta della parte russa", ha dichiarato un alto funzionario dell'amministrazione degli USA in un briefing telefonico.Il rappresentante dell'amministrazione statunitense ha affermato che Biden è convinto che "non ci sia un'alternativa al dialogo diretto tra i leader, e questo è particolarmente rilevante quando si tratta della Russia". Il funzionario ha osservato che durante le prossime trattative i presidenti discuteranno del prossimo dialogo strategico, dei contatti tra Russia e NATO e nell'ambito dell'OSCE. Washington si è dichiarata aperta ai contatti diplomatici per ridurre le tensioni intorno all'Ucraina, ma si è detta pronta a rispondere nel caso di un'escalation.La Casa Bianca ha affermato di non essere al corrente del motivo per cui il Cremlino ha richiesto un colloquio tra i capi di stato.Il colloquio telefonico tra i presidenti della Federazione Russa e degli Stati Uniti si terrà giovedì sera. La Casa Bianca aveva fatto sapere in precedenza che tra nelle trattative Biden intende discutere con Putin una serie di argomenti, inclusi i prossimi colloqui USA-Russia del 10 gennaio, nonché una riunione del Consiglio Russia-NATO e una riunione nell'ambito dell'OSCE.

