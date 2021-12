https://it.sputniknews.com/20211229/afghanistan-donne-protestano-contro-le-restrizioni-dei-talebani---video-14397573.html

Afghanistan: donne protestano contro le restrizioni dei talebani - Video

Afghanistan: donne protestano contro le restrizioni dei talebani - Video

Diverse dozzine di donne e attiviste afghane sono scese in piazza a Kabul per opporsi alle restrizioni talebane alle libertà delle donne. 29.12.2021, Sputnik Italia

I talebani* hanno emesso, domenica, nuove restrizioni di viaggio per le donne in Afghanistan, compreso il divieto di viaggi su strada a lunga percorrenza senza un parente maschio.I talebani continuano a imporre restrizioni ai diritti e alle libertà delle donne in Afghanistan, nonostante questa sia una condizione chiave per i donatori globali nel ripristinare gli aiuti al paese, che quest'inverno affronta una grave carestia.*Organizzazione soggetta alle sanzioni dell'Onu per attività terroristiche

