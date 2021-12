https://it.sputniknews.com/20211228/svezia-corso-sulla-bianchezza-critica-ridicolizzato-dal-saggio-bufala-di-uno-studente-14383344.html

Svezia, corso sulla ‘bianchezza critica’ ridicolizzato dal saggio bufala di uno studente

L’intenzione del 27enne Arvid Haag, per sua stessa ammissione e per l’evidenza di quello che aveva scritto, sarebbe dovuta essere quella di provocare i suoi professori al corso di ‘bianchezza critica’ della sua facoltà a Stoccolma.Del resto, il testo, intitolato Bevande in bianco e nero, era quanto di più volutamente strampalato si potesse inventare, scritto in tre ore di puro divertimento ed enfasi provocatorie, nonché senza un minimo di riferimenti bibliografici reali, ma solo inventati.Tra le altre cose, il saggio suggeriva che il latte bianco togliesse le proprietà uniche del caffè nero, lo "addomesticasse" e "controllasse", facendo un punto sulla "colonizzazione basata sulla bevanda".Haag ha descritto come la commercializzazione del caffè sia stata caratterizzata dall'evidenziazione degli "elementi neri ed esotici" della bevanda. Con il latte, invece, si è sottolineato "il locale e il bianco", riporta il giornale locale Fria Tider, che non si è fatto scrupolo di ridicolizzare l’Università, riportando stralci del saggio sarcastico.La cosa che il giovane provocatore mai si sarebbe aspettato, è che i professori, invece di cogliere il niente affatto velato sarcasmo, al contrario apprezzassero le sue ‘profonde’ analisi e la sua ‘minuziosa’ ricerca storica e gli dessero persino un voto lusinghiero: ‘B’, cioè “Molto Buono”.Secondo il giornale, il coordinatore del corso avrebbe anche commentato che l’opera del goliardico 27enne fosse addirittura un "argomento entusiasmante", elogiandolo per il "pensiero creativo" e che il tema andrebbe magari ampliato in un documento più lungo.Haag ha definito il corso piuttosto confuso, aggiungendo che, dopo averlo completato, ora non si sente affatto più saggio di prima.In un tweet con un link al giornale, Haag ha esortato i suoi compatrioti a leggere questa sua opera, che sarebbe dovuta essere satirica e invece è stata presa sul serio, per pensare a "cosa diavolo stia succedendo ai nostri cosiddetti bastioni dell'istruzione".

