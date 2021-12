https://it.sputniknews.com/20211228/sondaggio-solo-il-14-degli-italiani-e-ottimista-per-il-2022-14380100.html

Sondaggio: solo il 14% degli italiani è ottimista per il 2022

Sondaggio: solo il 14% degli italiani è ottimista per il 2022

La metà ritiene che l'anno nuovo non sarà molto diverso dal 2021, mentre il 36% crede che sarà peggiore. 28.12.2021, Sputnik Italia

Dopo quasi due anni di pandemia, gli italiani non si fanno troppe illusioni sull'anno nuovo. La maggioranza crede che il 2022 non sarà molto diverso, o addirittura sarà peggiore, del 2021. Solo una sparuta minoranza, pari al 14%, si mostra ottimista. Lo rivela il sondaggio di fine anno, condotto dagli istituti di ricerca della rete Gallup International, che in Italia fa capo a BVA Doxa.Vediamo nel dettaglio cosa si aspettano gli italiani dall'anno nuovo. Per quasi la metà degli intervistati, il prossimo anno sarà come il 2021, mentre per il 36% sarà peggiore. Rispetto alle aspettative sulla congiuntura economica, solo un italiano su dieci è convinto che il 2022 sarà un anno di prosperità. Per il 46%, sarà caratterizzato da difficoltà, mentre per il 41% la situazione sarà equivalente a quella già vissuta nel 2021.Nonostante la pandemia, tra gli italiani prevale l'ottimismo: il 39% si dichiara felice, il 53% né felice né infelice e solo il 7% dichiara di essere infelice.L'ottimismo nella popolazione mondialeIl sondaggio ha misurato il grado di ottimismo della popolazione su scala mondiale. Il 38% mantiene la speranza per un 2022 migliore, il 28% si aspetta un anno peggiore e il 27% si aspetta un 2022 uguale al 2021.In base all’Indice della Speranza di Gallup International Association, l'Indonesia è in cima alla classifica dei 5 paesi più ottimisti per il 2022, seguita da Albania, Azerbaijan, Nigeria, Messico e Vietnam ex equo.I paesi più pessimisti invece sono Turchia e Bulgaria, seguiti da Afghanistan, Polonia e Repubblica Ceca.

