https://it.sputniknews.com/20211228/siria-danni-materiali-lievi-dopo-lattacco-israeliano-contro-il-porto-di-latakia-14388203.html

Siria, danni materiali lievi dopo l'attacco israeliano contro il porto di Latakia

Siria, danni materiali lievi dopo l'attacco israeliano contro il porto di Latakia

La scorsa notte, due caccia israeliani hanno effettuato un attacco missilistico contro siti nel porto di Latakia, ha riferito il contrammiraglio Oleg... 28.12.2021, Sputnik Italia

2021-12-28T20:39+0100

2021-12-28T20:39+0100

2021-12-28T20:39+0100

mondo

difesa

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/07e5/0c/1c/14388161_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_05fc2c867a01446705be3a8b5966737a.jpg

Zhuravlev ha specificato che ad effettuare l'attacco sono stati due aerei F-16 dell'aeronautica israeliana.L'ufficiale ha aggiunto che i danni materiali alle infrastrutture sono stati lievi.Zhuravlev ha osservato che i sistemi di difesa aerea non sono stati attivati, in quanto in quel momento sulla pista della base aerea russa Khmeimim stava atterrando un aereo delle Forze aerospaziali russe.Nella mattinata di oggi l'agenzia siriana SANA ha riferito che le forze israeliane avevano effettuato un attacco contro il porto di Latakia. L'agenzia ha riportato che diversi container portuali hanno preso fuoco a causa dell'esplosione.

https://it.sputniknews.com/20211228/siria-israele-avrebbe-attaccato-il-porto-di-latakia-vicino-base-russa-di-hmeimim--video-14377117.html

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

mondo, difesa