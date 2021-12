https://it.sputniknews.com/20211228/silvestri-il-coronavirus-si-sta-raffreddorizzando-ma-non-abbassare-la-guardia-14379258.html

Silvestri: “Il coronavirus si sta raffreddorizzando, ma non abbassare la guardia”

Silvestri: “Il coronavirus si sta raffreddorizzando, ma non abbassare la guardia”

L’immunologo spiega che ormai esistono due malattie diverse: quella contratta da chi è vaccinato, lieve e con meno rischi di ospedalizzazione e quella dei non... 28.12.2021, Sputnik Italia

L’immunologo e patologo Guido Silvestri, che da 30 anni lavora sui vaccini negli Stati Uniti, invita ad avere fiducia nonostante la crescita dei contagi legati alla variante Omicron, che sta facendo mutare la malattia, sempre più simile a un raffreddore, ma soltanto per chi è vaccinato.Parlando al Corriere della Sera spiega che “la variante Omicron, benché molto trasmissibile, è meno aggressiva e molto di rado ha conseguenze serie sui vaccinati. La controprova l’abbiamo dagli ospedali che non sono sotto pressione nemmeno nella Londra con un milione di contagiati”.Silvestri, che lavora alla Emory University di Atlanta e dirige i laboratori di immunologia e il dipartimento di patologia della scuola di medicina, sottolinea che in Italia, nonostante la crescita dei contagi, “da 800 ricoveri in terapia intensiva” si è saliti “a poco più di mille. Un altro mondo rispetto ai 4.000 dei tempi peggiori”.Servono quarantene differenziatePer l’esperto adesso il vero rischio è il blocco delle attività produttive ma anche degli ospedali, ma per la mancanza di personale: “Con tanti medici e infermieri in quarantena sta diventando difficile costruire le squadre per gestire adeguatamente i servizi sanitari”.Detto questo “non dobbiamo rilassarci, anche perché i contagi saliranno ancora, forse fino a 120 mila al giorno. Teniamo la guardia alta, ma non ci facciamo prendere dal panico”.

