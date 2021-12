https://it.sputniknews.com/20211228/scuola-i-presidi-obbligo-di-tampone-per-gli-esenti-14384726.html

Scuola, i presidi: "Obbligo di tampone per gli esenti"

Scuola, i presidi: "Obbligo di tampone per gli esenti"

I presidi chiedono i tamponi obbligatori per i lavoratori della scuola esonerati dal vaccino e un piano generale di screening per far fronte alla crescita... 28.12.2021, Sputnik Italia

Lo ha detto ad Adnkronos il presidente dell'Associazione nazionale presidi Antonello Giannelli.Il decreto dell'11 agosto esonera dall'obbligo di green pass gli esenti dal vaccino, che dunque non sono costretti a presentarsi sul luogo di lavoro con un tampone negativo. La legge 172 del 26 novembre sull'obbligo vaccinale per il personale scolastico non introduce novità sugli esenti.Non esistono dei dati certi sul numero esatto dei lavoratori della scuola esonerati dal vaccino."C'è comunque una stima grossolana, che parla di 10mila lavoratori del mondo della scuola in tutta Italia", che in media equivale ad un esonerato per istituto, spiega Giannelli.In alternativa, potrebbero essere assegnati a "mansioni diverse e non a contatto con il pubblico", suggerisce.In una nota diffusa ieri, il numero uno dei présidi ha suggerito di introdurre l'obbligo per i ragazzi di mascherine Ffp2, già utilizzate sui mezzi pubblici, per fronteggiare il picco di contagi fra i banchi di scuola."In passato il Cts ne aveva sconsigliato l'uso generalizzato ma le peculiarità della nuova variante Omicron potrebbero modificare tale valutazione", ha specificato.

