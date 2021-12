https://it.sputniknews.com/20211228/russia-la-corte-suprema-chiude-long-memorial-14385180.html

Russia, la corte suprema chiude l'ong Memorial

Russia, la corte suprema chiude l'ong Memorial

La Corte suprema russa ha disposto di chiudere la società Memorial internazionale e le sue organizzazioni strutturali, ha riferito dall'aula il corrispondente... 28.12.2021, Sputnik Italia

"Naturalmente, faremo ricorso", ha affermato l'avvocato di Memorial, Maria Eismont, pochi minuti dopo la pronuncia del verdetto.A novembre, la Procura generale e la Procura di Mosca hanno inviato richieste per la chiusura di due delle sue strutture: una alla Corte suprema per la chiusura del Memorial internazionale, l'altra al Tribunale della città di Mosca contro il centro per i diritti umani Memorial. L'udienza per il secondo caso è fissata per il 29 dicembre.Il dicastero ha rilevato che ambedue le organizzazioni non indicavano in maniera sistematica lo status di agente straniero. Inoltre, nelle attività della seconda è stata scoperta una giustificante di organizzazioni terroristiche ed estremiste.La Procura sostiene che Memorial internazionale distorce il ricordo della Seconda Guerra Mondiale e "crea una falsa immagine dell'URSS come stato terrorista".Gli avvocati di Memorial, a loro volta, hanno chiesto di non applicare una misura così severa come la chiusura, siccome avevano già ricevuto e pagato multe per le violazioni. La difesa ha presentato premi internazionali ricevuti da Memorial, libri pubblicati, appelli dei cittadini in loro sostegno. I legali hanno fatto presente che l'organizzazione si era già adeguata alle prescrizioni di legge e non rilasciava da tempo pubblicazioni senza l'indicazione dello status; le indicazioni pertinenti ci sono addirittura sui biglietti da visita dei dirigenti.Memorial Internazionale si occupa degli studi sulle repressioni in URSS, della riabilitazione delle vittime e dell'assistenza alle loro famiglie. Il centro per i diritti umani Memorial si occupa, a sua volta, di "consulenza legale, assistenza ai rifugiati e ai prigionieri politici".

