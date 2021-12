https://it.sputniknews.com/20211228/perugia-farmacista-aggredito-da-un-cliente-che-reclamava-i-tamponi-antigenici-14382906.html

Perugia, farmacista aggredito da un cliente che reclamava i tamponi antigenici

Fortunatamente il trauma subito non ha provocato conseguenze gravi per la vittima. 28.12.2021, Sputnik Italia

Un farmacista è stato aggredito a Ripa, frazione della zona nord di Perugia, da un cliente che reclamava dei test antigenici.Come riportato dal Corriere dell'Umbria, la vittima di questo gesto di violenza è un 41enne, colpito con una testata dall'avventore, il quale chiedeva un totale di cinque test, che erano però già terminati, così come in molte zone della regione.Così, l'uomo ha cercato di entrare dalla porta del laboratorio, adibita a seconda entrata per i clienti che devono effettuare il test, e ha afferrato il farmacista, sferandogli un colpo in testa.A quel punto, l'aggressore ha cercato di allontanarsi, ma è stato fermato sul piazzale da un carabiniere in borghese, che, dopo aver assistito alla scena, lo ha identificato.

