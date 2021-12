https://it.sputniknews.com/20211228/olanda-in-lockdown-e-fuga-verso-la-germania-il-premier-rutte-siate-responsabili-state-a-casa-14382070.html

Olanda in lockdown, è fuga verso la Germania. Il premier Rutte: “Siate responsabili, state a casa”

Olanda in lockdown, è fuga verso la Germania. Il premier Rutte: “Siate responsabili, state a casa”

Dopo il lockdown imposto dal governo olandese per l’aumento dei casi di coronavirus nel Paese, molti olandesi hanno deciso di sottrarsi alle restrizioni e “fuggire” verso la Germania per le festività natalizie.Un flusso di persone che ha indotto il premier olandese Mark Rutte e il presidente della Renania Settentrionale-Vestfalia Hendrik Wuest a pubblicare un documento congiunto, per chiedere agli olandesi di restare a casa e non lasciare l’Olanda.“Gestite le frontiere in modo responsabile”Rutte, duramente criticato per la decisione di imporre il lockdown in Olanda, unico confinamento in tutta Europa, ha chiesto di rispettare le norme imposte contro la diffusione della variante Omicron sia in Olanda che in Germania, soprattutto per chi è costretto a spostarsi per lavoro.Su Twitter Rutte ha anche sottolineato che “ora che la variante Omicron sta avanzando nei nostri Paesi, è ancora più importante limitare i nostri contatti. Questo vale anche per i contatti oltre confine”.“Ecco perché i Paesi Bassi e la Renania Settentrionale-Vestfalia chiedono alle persone di rimanere a casa il più possibile e di evitare la folla. Quindi non attraversare il confine per fare acquisti o mangiare fuori”, prosegue ancora la nota.Il lockdown in Olanda durerà fino al 15 gennaio.

