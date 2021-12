https://it.sputniknews.com/20211228/nucleare-iraniano-ripartono-i-colloqui-a-vienna-teheran-chiede-lannullamento-delle-sanzioni-usa-14379064.html

Nucleare iraniano, ripartono i colloqui a Vienna: Teheran chiede l'annullamento delle sanzioni USA

Teheran pone la rimozione delle sanzioni come condizione preliminare per un avanzamento significativo nella trattativa con il gruppo dei firmatari degli... 28.12.2021, Sputnik Italia

L'Iran ha richiesto ai paesi partecipanti ai colloqui di Vienna sul nucleare nuove "garanzie" circa l'annullamento delle sanzioni americane a Teheran.A renderlo noto è stato il viceministro degli Esteri iraniano, Ali Bagheri Kani, come riportato dall'agenzia nazionale Irna.Kani è giunto nella capitale austriaca per prendere parte all'ottava sessione delle trattative sul nucleare iniziate il 29 novembre, a cui presenziano anche Russia, Cina, Francia, Regno Unito e Germania.A proposito dell'incontro che si è tenuto ieri a Vienna, Kani ha affermato che "quasi tutti i paesi partecipanti ai colloqui hanno sottolineato la priorità di rimuovere le sanzioni illegali e oppressive".Il riferimento è alla decisione presa nel 2018 dall'ex presidente americano Donald Trump di imporre sanzioni contro Teheran, in seguito al ritiro degli USA dal patto nucleare.Kani ha poi reso noto che nel corso della mattinata odierna "si incontreranno esperti per discutere il problema delle sanzioni".Intanto, nelle scorse ore, il direttore dell'Organizzazione per l'energia atomica nazionale iraniana (Aeoi) ha affermato che Teheran è già in grado di produrre combustibile nucleare a livello nazionale e presto inizierà a usarlo nella centrale nucleare di Bushehr.

