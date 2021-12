Nevica, Russia ladra! Ma davvero è tutta colpa di Mosca se il prezzo del gas aumenta?

https://it.sputniknews.com/20211228/nevica-russia-ladra-ma-davvero-e-tutta-colpa-di-mosca-se-il-prezzo-del-gas-aumenta-14386087.html

Certo, certo… è tutta colpa della Russia. Il modo migliore per scansare responsabilità da certe scelte poco avvedute è sempre quello: scaricarle sugli altri... 28.12.2021, Sputnik Italia

“Piove, governo ladro!”, dicevano nel Granducato di Toscana, quando si andava a pagare la tassa sul sale. Siccome la pesa veniva effettuata, guarda caso, sempre nei giorni di pioggia e siccome il sale pesa, ovviamente, di più quando bagnato, ecco spiegata la frase che ancora oggi usiamo per lamentarci e prendercela con i governanti che noi stessi eleggiamo.Ma è una frase che ha i giorni contati. Andando avanti così, presto sarà “Piove, Russia ladra!” in estate e soprattutto “Nevica, Russia ladra!” in inverno. Sì, perché oramai, quando non ti votano il partito o il candidato presidenziale che ti piaceva, è colpa di Mosca che ha ‘interferito’ con le elezioni, quando scoppia una crisi internazionale è Mosca che ci ha messo lo zampino (anche se a bombardare poi di solito sono altri), quando sale la tensione con la NATO è solo Mosca che provoca e, ovviamente, quando aumenta il gas è tutta colpa dei russi.Il colmo è stato Lorentz Tovatt, il portavoce dei Verdi svedesi per il clima. Lui, uomo che di questa materia dovrebbe intendersi per definizione (Verde + portavoce per il clima), ha detto:“Capisco la rabbia per l’aumento delle bollette, ma poi bisogna ricordare che questa rabbia dovrebbe essere diretta alla Russia. Sono loro che ci hanno messi in questa situazione e la nostra dipendenza dal loro gas".Solo che:"Oggi, tutto il gas naturale viene consegnato alla Svezia dai giacimenti di gas danesi nel Mare del Nord. La fornitura avviene tramite un gasdotto sotto lo stretto di Øresund", dice la Swedish Energy Agency.Questo per dire che persino in un paese come la Svezia, dove il gas importato dalla Russia conta zero, si dà la colpa alla Russia per il caro bollette.La tesi unica dei nostri media è chiara: il gas aumenta perché la Russia ci ricatta. Infatti, per dire, anche Milano Finanza ieri titolava Il prezzo del gas europeo scende ancora grazie al rifornimento USA. Cioè, i russi cattivi lo fanno aumentare, gli americani buoni lo fanno diminuire. Giusto per specificare che prima di tutto facciamo parte dell’Alleanza Atlantica e c’è una guerra fredda in corso, di economia sul serio inizieranno a parlarne il giorno in cui si calmeranno le acque.“Freddo, Russia Ladra!”. Versione facile da spiegare, comoda per chi ci governa, utile a scaricare su altri certe scelte dubbie fatte e fondamentale per schivare l’incazzatura di chi deve pagare le bollette e che, altrimenti, rivolta contro i propri stessi governanti, diverrebbe seriamente destabilizzante.E guardate che non è che con questo articolo si voglia reindirizzare la rabbia e puntarla contro altri. No, no, tenetela su Mosca, se vi fa comodo. Qui si chiede solo di porre a sé stessi delle domande, così, giusto per esercizio mentale.Ecco, cari lettori, quando arriveranno a dirvi che nevica e fa troppo freddo, per le previsioni di Greta, e che evidentemente deve essere una nuova arma climatica inventata dai russi per farvi acquistare più gas, voi, prima di fare la figura dei ‘contenti e cojonati’, ponetevele certe domande.Perché qua il rischio non è solo quello di pagare bollette assurde, il rischio è anche quello di finire per essere presi per il…L'opinione dell'autore potrebbe non riflettere la posizione della redazione

