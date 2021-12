https://it.sputniknews.com/20211228/napoli-raid-notturno-dei-no-vax-contro-il-centro-vaccinale-della-mostra-doltremare-14384188.html

Napoli, raid notturno dei no-vax contro il centro vaccinale della Mostra d'Oltremare

Napoli, raid notturno dei no-vax contro il centro vaccinale della Mostra d'Oltremare

L'esterno della struttura è stato imbrattato con scritte di vernice rossa. 28.12.2021, Sputnik Italia

2021-12-28T13:14+0100

2021-12-28T13:14+0100

2021-12-28T13:14+0100

italia

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/801/89/8018955_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_a478e913e5602c3acaa8ec5e80ad4958.jpg

"Il raid al Centro Vaccinale della Mostra d'Oltremare è un campanello d'allarme che non possiamo sottovalutare".A denunciare l'ennesimo attacco ad un centro vaccinale, avvenuto questa volta a Napoli, è il presidente dell'ordine dei Medici del comune partenopeo, Bruno Zuccarelli.Il raid è avvenuto nella notte e ha visto protagonista un gruppo di ignoti no -vax, che hanno imbrattato con scritte l'esterno del centro vaccinale della Mostra d'Oltremare di Napoli.Il presidente dell'ordine dei medici ha poi rivolto sostegno e solidarietà "a tutto il personale medico, sanitario e parasanitario impegnato in questa estenuante lotta al Covid" e ha auspicato che un tale gesto non resti a lungo impunito.

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

italia