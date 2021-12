https://it.sputniknews.com/20211228/montemurlo-simboli-nazisti-appesi-sullalbero-di-natale-del-comune-toscano-14380241.html

Montemurlo, simboli nazisti appesi sull'albero di Natale del comune toscano

Montemurlo, simboli nazisti appesi sull'albero di Natale del comune toscano

Già partite le indagini per individuare gli autori di questo scellerato gesto. 28.12.2021, Sputnik Italia

2021-12-28T10:33+0100

2021-12-28T10:33+0100

2021-12-28T10:52+0100

italia

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/07e5/0c/1c/14380213_0:278:720:683_1920x0_80_0_0_1eb69c509ce26f5153031d47c20f5121.jpg

Gravissimo episodio a Montemurlo, in provincia di Prato, dove degli ignoti hanno appeso all'albero di Natale allestito davanti al municipio delle decorazioni recanti effigi naziste e l'immagine di Adolf Hitler.A denunciare il fatto, con un post pubblicato sulla propria pagina Facebook, è lo stesso comune toscano.Il primo cittadino, Simone Calamai, subito dopo essersi sincerato dell'accaduto, ha provveduto ad allertare la polizia, che ha ha rimosso le decorazioni."Si tratta di un episodio gravissimo che offende i valori su cui è nata la nostra Repubblica e la nostra democrazia. Che ha subito allertato la polizia municipale, intervenuta per rimuovere le decorazioni offensive. Un gesto che oltraggia tutti coloro che sono morti per i valori di libertà e pace e che si sono battuti per regalarci la Costituzione e la libertà", sono state le parole del sindaco.Secondo Calamai, "utilizzare le immagini di Hitler come decorazioni per l'albero di Natale è un offesa per tutta la nostra comunità, riunita in questo simbolo di gioia e fratellanza per le festività".In conclusione, è stato riferito che le indagini della polizia municipale sono già scattate e presto saranno individuati i responsabili, anche perché il palazzo comunale e tutta la zona sono sorvegliati da numerose telecamere.

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

italia