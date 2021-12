https://it.sputniknews.com/20211228/lombra-di-omicron-si-allunga-anche-sul-voto-per-il-quirinale-rischio-assenze-per-quarantene-14377888.html

L’ombra di Omicron si allunga anche sul voto per il Quirinale: rischio assenze per quarantena

L’ombra di Omicron si allunga anche sul voto per il Quirinale: rischio assenze per quarantena

Il quorum potrebbe essere difficile da raggiungere e un grande elettore su tre potrebbe restare a casa, mettendo in difficoltà anche le strategie dei partiti... 28.12.2021, Sputnik Italia

2021-12-28T08:50+0100

2021-12-28T08:50+0100

2021-12-28T09:07+0100

silvio berlusconi

quirinale

coronavirus in italia

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/724/64/7246464_0:148:2817:1732_1920x0_80_0_0_6e2358071c6e4a72df87be1fb7510710.jpg

Mentre sono allo studio misure straordinarie per garantire la sicurezza durante il voto per l’elezione del capo dello stato, è proprio il voto che è messo a rischio dalla pandemia.Le attuali regole di quarantena e il crescere dei contagi, infatti, potrebbero mettere un’ipoteca sul voto e sul raggiungimento dei 673 voti necessari per un’elezione nelle prime tre votazioni con la maggioranza dei due terzi e di 505 con la maggioranza assoluta dalla quarta votazione in poi.Ad oggi, nel momento di massima assenza dal Parlamento a causa della pandemia, sono stati circa un centinaio i deputati e senatori costretti a restare lontano dalle aule per il Covid. Questo dato, però, si riferisce a contagi intorno ai 30mila al giorno. Con un tasso tre volte superiore, a rischio sarebbero 300 parlamentari. Un numero enorme.Intanto, si studiano misure per ridurre contagi e contatti durante le giornate del voto. Le decisioni verranno prese il 4 gennaio, in vista della prima seduta dedicata al Quirinale.Amato in pole positionE nel rebus dei conteggi tra presenti, assenti, possibili quarantene e schieramenti, cresce il fronte a favore del nome di Giuliano Amato al Colle.Il giudice costituzionale, vicepresidente della Consulta, era stato in gioco anche nel 2015, prima che venisse candidato Sergio Mattarella.

quirinale

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Rachele Samo

Rachele Samo

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Rachele Samo

silvio berlusconi, quirinale, coronavirus in italia