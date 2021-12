https://it.sputniknews.com/20211228/in-gran-bretagna-cercasi-monarca-14376918.html

In Gran Bretagna cercasi "monarca"

In Gran Bretagna cercasi "monarca"

L'albergo Ship Inn, sull'isola britannica di Piel, ha annunciato di essere alla ricerca di un "monarca", riferisce il giornale The Guardian. 28.12.2021, Sputnik Italia

2021-12-28T22:06+0100

2021-12-28T22:06+0100

2021-12-28T22:06+0100

mondo

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/07e5/0c/1b/14376884_0:104:2001:1229_1920x0_80_0_0_f12ac2736345d257f24ad4b4a7efd62b.jpg

L'annuncio dichiara che il monarca dovrà gestire il pub e l'albergo ed essere custode di un castello del 1300. Il vincitore del bando di concorso diventerà sovrano del territorio per 10 anni.Sarà una specie di carica ufficiale, con i suoi pro e contro. La ricerca riguarda una persona con esperienza nella gestione di un pub e amore per l'essere lontano da tutti. Inoltre, bisogna essere disposto a partecipare ad una cerimonia di incoronazione, seduto sul trono con una spada mentre ti versano birra sulla testa.Il re potrà ammirare foche e uccelli, nonché i tramonti mozzafiato. Per quanto riguarda gli svantaggi, ci sono il tempo imprevedibile, le lunghe ore di lavoro e la solitudine.L'isola di Piel si trova a 800 metri dalla penisola di Furness. È raggiungibile con il traghetto che percorre la tratta da aprile a settembre. Il castello, sorvegliato dalla società English Heritage, fu costruito sull'isola all'inizio del 1300 dai monaci dell'Abbazia di Furness per contenere i malviventi scozzesi.

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

mondo