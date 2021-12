https://it.sputniknews.com/20211228/haiti-bande-armate-assaltano-due-autobus-4-vittime-a-port-au-prince-14378814.html

Haiti, bande armate assaltano due autobus: 4 vittime a Port-au-Prince

Bande criminali hanno aperto il fuoco su due autobus del trasporto pubblico, questo lunedì, a Port-au-Prince. In seguito all'attacco, un ufficiale giudiziario e altre tre persone hanno perso la vita, mentre altre quattro persone sono rimaste ferite.In base alla ricostruzione riportata da Le Nouvelliste, i due autobus coprivano la tratta tra Port-au-Prince e Carrefour, un comune della periferia sud. L'imboscata è stata tesa lunedì pomeriggio sulla strada di Martissant, al rientro nella capitale.A bordo di uno dei due veicoli viaggiavano 18 passeggeri. Una delle vittime sarebbe una donna, mentre un'altra risulterebbe non identificata, perché priva di documenti. I criminali hanno sparato con armi da guerra.L'area sotto l'influenza delle bande armate è una delle più pericolose del Paese ed è stata bloccata a metà dell'anno da scontri tra gruppi che si contendevano il controllo del territorio.Gli scontri ostili hanno causato più di cento morti civili e quasi 20.000 persone hanno dovuto abbandonare l'area, per evitare di soccombere nel fuoco incrociato.Almeno 1.500 degli sfollati sono ancora rifugiati nel centro sportivo Carrefour, in condizioni precarie e in sovraffollamento.Lo scorso agosto, i capibanda hanno concordato una tregua, per consentire il passaggio degli aiuti umanitari ai dipartimenti meridionali, devastati da un terremoto di magnitudo 7.2 che ha provocato oltre 2.200 morti e 12.700 feriti.L'attentato a Martissant avviene ora che la Polizia ha promesso di schierare 10.000 agenti, per garantire la sicurezza durante le festività di Natale e Capodanno.

