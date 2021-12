https://it.sputniknews.com/20211228/greta-thunberg-biden-leader-del-movimento-per-il-clima-strano-visto-cio-che-fa-lamministrazione-14379590.html

Greta Thunberg: "Biden leader del movimento per il clima? Strano visto ciò che fa l'amministrazione"

La giovane ha puntato il dito contro la recente scelta del capo di stato americano di sbloccare nuovi investimenti per l'estrazione di carburanti fossili. 28.12.2021, Sputnik Italia

L'attivista green svedese Greta Thunberg ha affermato di non capire perché le persone pensino a Joe Biden come a un leader del movimento clima, tenendo conto di "cosa sta facendo la sua amministrazione".Durante un'intervista al Washington Post, alla Thunberg è stato chiesto se il suo esempio stia ispirando alcuni leader mondiali, incluso Biden.La Thunberg ha quindi espresso la propria insoddisfazione riguardo ai risultati del Summit delle Nazioni Unite sul clima COP26, il cui documento finale è il primo in cui vengono menzionati i combustibili fossili.La COP26Nel corso della COP26, i delegati di quasi 200 paesi hanno concordato di intensificare gli sforzi per ridurre il consumo di energia del carbone grezzo ed eliminare i sussidi inefficienti ai combustibili fossili.Inoltre, sono state concordate le regole per l'attuazione dell'articolo 6 dell'accordo di Parigi sul clima del 2015, il quale prevede l'introduzione di meccanismi specifici per regolamentare le emissioni di gas serra e il commercio di carbonio.Infine, molti paesi, tra cui Canada, Brasile, Cina, Indonesia, USA, Regno Unito e Russia hanno preso l'impegno di porre fine alla deforestazione in otto anni.La politica green americana e le sue contraddizioniDa parte sua, il presidente americano Joe Biden e la sua amministrazione hanno rivelato ambiziosi piani per quanto riguarda la transizione energetica, pianificando enormi investimenti nell'economia verde nel suo piano Build Back Better da 1.750 miliardi di dollari, che però non è ancora passato al Senato.L'8 dicembre, il presidente degli Stati Uniti ha poi firmato un ordine esecutivo, affinché il governo raggiunga le emissioni zero di gas serra entro il 2050 e raggiunga il 100% di elettricità pulita entro il 2035.Allo stesso tempo, però, l'attuale amministrazione ha dovuto adeguare la sua politica energetica alla crisi della catena di approvvigionamento e a un'inflazione da record, risultato della pandemia globale.Le autorità statunitensi hanno affermato che ciò contribuirà a bilanciare la domanda e l'offerta sul mercato e ad abbassare i prezzi del petrolio.

