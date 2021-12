https://it.sputniknews.com/20211228/grandi-imprese-meno-solide-con-il-covid-fatturato-crolla-a--112-14387561.html

Grandi imprese meno solide con il Covid, fatturato crolla a -11,2%

Grandi imprese meno solide con il Covid, fatturato crolla a -11,2%

La pandemia ha messo in crisi le grandi imprese, che si sono rivelate "meno solide" all'impatto con gli effetti del virus. Lo rileva l'Osservatorio della Fondazione nazionale dei commercialisti sull'analisi di oltre 600 mila bilanci di società di capitali nell'anno 2020. Dallo studio emerge come tutte le imprese abbiano subito un calo totale dei ricavi del -9,9%. A far peggio sono state le aziende di grandi dimensioni con oltre 250 dipendenti, che hanno riportato un crollo del -11,2%.Le aziende di medie dimensioni, con un numero di dipendenti fra i 50 e i 249 hanno mostrato una maggiore resilienza, registrando una flessione del fatturato a -7,6%.In generale le Spa hanno riportato una sofferenza maggiore, con una contrazione del fatturato totale pari a -11,2%, contro il -8,5% delle Srl. A livello geografico, il decremento del fatturato è più contenuto al Sud (-7%) rispetto al Nord (Nordest -8,1% e Nordovest -9,5%), mentre è il Centro l'area con il passivo maggiore (-14,5%). "Un risultato - precisano i commercialisti - dovuto, essenzialmente, al fatto che le imprese di maggiori dimensioni, quelle più colpite dalla crisi, hanno la propria sede legale nel Lazio"

