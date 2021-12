https://it.sputniknews.com/20211228/germania-tensioni-tra-i-no-vax-e-antifa-a-potsdam---video-14387881.html

Germania: tensioni tra i No vax e Antifa a Potsdam - Video

Lunedì, a Potsdam, in Germania, si sono verificati momenti di tensione, quando i manifestanti, che stavano protestando contro le restrizioni anti-Covid, si... 28.12.2021, Sputnik Italia

I no vax sono scesi nella piazza della città, tenendo in mano candele accese ed esponendo striscioni che denunciavano l’obbligo vaccinale. Nel frattempo, i contro-manifestanti hanno organizzato un raduno, per sottolineare l'importanza della vaccinazione. Il neoeletto governo tedesco ha recentemente annunciato l'intenzione di imporre l’obbligo vaccinale contro il COVID-19 a livello nazionale, il che include la vaccinazione obbligatoria per tutto il personale sanitario a partire da marzo.

