Germania, oltre metà dei tedeschi calcola tuttora i prezzi in marchi - sondaggio

Più della metà dei tedeschi (il 54% degli intervistati), a 20 anni dall'avvento dell'euro, calcola ancora i prezzi in marchi, se si tratta di grandi acquisti... 28.12.2021, Sputnik Italia

Il marco tedesco ha cessato di esistere, come valuta indipendente in Germania, il 1° gennaio 1999, in seguito al passaggio all'euro, ma monete e banconote sono rimaste a corso legale fino al 1° gennaio 2002. Poi è stato possibile cambiarli secondo il tasso della Bundesbank. La maggior parte degli istituti commerciali e di credito, avendo assunto ulteriori obblighi, continuando ad accettare il marco tedesco per i pagamenti fino al 28 febbraio 2002.Tra i sostenitori del partito di destra, Alternativa per la Germania, l'80% degli intervistati vorrebbe recuperare il marco.Quasi due terzi degli intervistati (69%) hanno affermato che il prezzo di vita in Germania è aumentato dopo il passaggio all'euro. Questa opinione è particolarmente diffusa tra i residenti della Germania orientale (82%), così come tra i cittadini tedeschi ultrasessantenni (81%) e tra i sostenitori di Alternativa per la Germania (92%).A novembre, l'inflazione in Germania ha raggiunto il massimo in quasi 30 anni, i prezzi per i consumatori, in particolare dell'energia elettrica, sono aumentati di oltre il 5%, rispetto all'anno scorso. I cittadini tedeschi intervistati ritengono che questi prezzi rimarranno (46%) o aumenteranno ulteriormente (45%). Solo l'8% degli intervistati ha espresso l'opinione che i prezzi diminuiranno.

