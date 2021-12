https://it.sputniknews.com/20211228/crisi-del-gas-russia-i-contratti-a-lungo-termine-garantiscono-piu-sicurezza-ai-paesi-europei-14382487.html

Crisi del gas, Russia: "I contratti a lungo termine garantiscono più sicurezza ai paesi europei"

Da ormai alcuni mesi, l'Europa è entrata in una congiuntura negativa, relativa all'approvvigionamento energetico, che ha portato ad un incremento significativo... 28.12.2021, Sputnik Italia

I paesi europei che possiedono contratti di lunga data sulla fornitura di gas con la Russia sono più tranquilli di quelli che fanno affidamento sui mercati spot.Ad affermarlo a Sputnik è stato il capo del Dipartimento per la cooperazione economica del ministero degli Esteri russo, Dmitry Birichevsky.Il funzionario russo ha anche parlato delle prospettive del transito del gas attraverso l'Ucraina dopo il 2024, affermando che dipenderanno dagli accordi di fornitura di gas.Birichevsky ha quindi aggiunto che l'Unione Europea ha intrapreso una strada per diminuire la domanda di gas russo, ma che in realtà la situazione è completamente all'opposto, con domanda e prezzi in aumento, quindi è difficile fare previsioni a lungo termine.La questione del Nord Stream-2Il diplomatico ha quindi affrontato la questione delle sanzioni di Washington contro il progetto Nord Stream-2, asserendo che queste non hanno senso, poiché la costruzione del gasdotto è stata completata.Birichevsky ha aggiunto che le azioni degli Stati Uniti contro il progetto sono "contrarie agli interessi della maggior parte dei paesi europei".L'Europa sta attualmente affrontando un picco senza precedenti dei prezzi del gas, con i futures sul gas che hanno raggiunto un prezzo record di 2.187 dollari per 1.000 metri cubi.Commentando i prezzi incredibilmente alti, il presidente russo Vladimir Putin ha sottolineato che questi sono stati causati dalla decisione dell'UE di acquistare sui mercati spot e di non fare affidamento su accordi a lungo termine con la Russia.

