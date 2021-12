https://it.sputniknews.com/20211228/covid-sileri-green-pass-molto-meglio-dellobbligo-vaccinale-14381938.html

Covid, Sileri: "Green pass molto meglio dell'obbligo vaccinale"

Covid, Sileri: "Green pass molto meglio dell'obbligo vaccinale"

Il sottosegretario è intervenuto a Mattino 5 sulle principali questioni relative alla gestione della pandemia di Covid e agli strumenti per arginare... 28.12.2021, Sputnik Italia

2021-12-28T12:13+0100

2021-12-28T12:13+0100

2021-12-28T12:13+0100

coronavirus in italia

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/07e5/03/0b/10246798_0:0:3073:1728_1920x0_80_0_0_779e56a292fe77bda5ab34382c1be683.jpg

“L’obbligo vaccinale, con le percentuali che abbiamo oggi, credo che innalzerebbe di poco la percentuale di persone vaccinate". Pierpaolo Sileri, intervenuto oggi a Mattino 5 News, per arginare l'impennata di contagi vede "molto meglio l’utilizzo del green pass rafforzato e del base, ovviamente diviso per attività, come stiamo peraltro facendo".Per il sottosegretario alla Salute, l'introduzione del certificato verde è "stata la scelta, in assoluto, migliore”, perché ha permesso di contenere i contagi diluendo nel tempo le restrizioni. Sileri fa il paragone con la Germania, che "ha dovuto bloccare la quarta ondata di Delta con misure molto forti"."La Germania ha ritardato l’inizio di Omicron, infatti i dati sono molto più bassi ma vedrete che saliranno anche da loro senza dubbi. Il green pass credo che sia la soluzione migliore rispetto alla variante Omicron”, ha specificato. Quarantena ridottaIn merito alla possibilità di ridurre la quarantena per chi è stato vaccinato con la terza dose, per Sileri "vi è evidenza che la variante Omicron è molto più rapida anche nel suo ciclo all'interno del corpo quindi sarebbe sensato ridurre le quarantene ma farlo per categorie".Ad ogni modo, è necessario attendere il parere del Cts.In un intervento di ieri a Sky Tg 24, Sileri aveva dichiarato che la revisione è "auspicabile tra 10-15 giorni".

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

coronavirus in italia