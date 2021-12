https://it.sputniknews.com/20211228/covid-lallarme-degli-anestesisti-tra-3-4-settimane-terapie-intensive-piene--14383175.html

Covid, l'allarme degli anestesisti: "Tra 3-4 settimane terapie intensive piene"

Covid, l'allarme degli anestesisti: "Tra 3-4 settimane terapie intensive piene"

I dati di Agenas indicano una pressione in crescita sulle strutture ospedaliere, con un'occupazione dei posti letto in terapia intensiva al 12%, superiore alla... 28.12.2021, Sputnik Italia

"A metà gennaio potremmo avere i posti letto di rianimazione Covid totalmente occupati". A lanciare l'allarme ad Adnkronos è Alessandro Vergallo, presidente nazionale dell'Associazione anestesisti rianimatori ospedalieri italiani (Aaroi-Emac).Ad allarmare è anche la capacità degli ospedali, sotto pressione per i ricoveri da coronavirus, di assistere i pazienti non Covid."Non dimentichiamo che quanto più l'ospedale soffre per la pressione dei pazienti Covid, tanto più subisce un contraccolpo la capacità di erogare l'assistenza e le cure ai pazienti non Covid", ricorda.L'identikit dei pazienti in rianimazioneIl 75-80% dei pazienti che finisce in terapia intensiva non è vaccinato, chiarisce il professor Vergallo.Riduzione della quarantenaIn merito alla possibilità di ridurre la quarantena per i vaccinati con terza dose, su cui si esprimerà domani il Cts, Vergallo ritiene che "sotto il profilo sanitario" sia "più efficace un lockdown per i non vaccinati", come quello tedesco, che non "ridurre la quarantena per i contatti di un positivo. Ma - aggiunge - sono scelte che deve fare la politica, tenendo conto anche di un equilibrio con le attività economiche e sociali del Paese".

