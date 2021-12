https://it.sputniknews.com/20211228/covid-cts-convocato-per-domani-idea-mini-quarantena-per-chi-ha-ricevuto-il-booster-14377285.html

Covid, Cts convocato per domani: idea di una mini-quarantena per chi ha ricevuto il rinforzo

Covid, Cts convocato per domani: idea di una mini-quarantena per chi ha ricevuto il rinforzo

Le Regioni premono per ridurre i tempi della quarantena per i vaccinati da 7 a 3-5 giorni. 28.12.2021, Sputnik Italia

2021-12-28T07:06+0100

2021-12-28T07:06+0100

2021-12-28T08:48+0100

italia

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/07e4/0b/05/9748782_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_0ae810dcf44a188e0ded9d1385dc2f2d.jpg

Dopo gli inviti delle scorse ore, giunti da più parti, a rivedere le norme sulla quarantena per i vaccinati venuti a contatto con persone positive, il governo ha deciso di convocare il Comitato tecnico scientifico per mercoledì 29 dicembre.Sul tavolo, dunque, l'eventuale accorciamento dei tempi di quarantena per i vaccinati con dose di rinforzo, che potrebbe passare dagli attuali 7 giorni ad un massimo di 3-5.L'ipotesi, fortemente caldeggiata dalle Regioni, è stata confermata dal commissario per l'emergenza Francesco Figliuolo.Il generale, in visita ieri presso il centro vaccinale pediatrico di Torino, ha ammesso di aver affrontato il tema con il ministro Roberto Speranza e che, al momento, la possibilità di una riduzione della quarantena è allo studio da parte degli scienziati.Le Regioni a favore della modificaTra i principali sostenitori della modifica alla normativa, come già accennato, ci sono le Regioni, ed in particolare Friuli Venezia Giulia, Liguria e Veneto.Secondo Giovanni Toti, che rilancia le dichiarazioni dell'infettivologo Matteo Bassetti, "bisogna cambiare le regole al più presto prima che si blocchi un intero paese".Favorevole a questa ipotesi anche Luca Zaia, presidente del Veneto, che ritiene "ragionevole cominciare a fare una riflessione sulla quarantena per il vaccinato".

https://it.sputniknews.com/20211227/vaccini-figliuolo-terza-dose-a-quattro-mesi-dal-10-gennaio-14373844.html

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

italia