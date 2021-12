https://it.sputniknews.com/20211228/covid-200mila-lavoratori-a-rischio-per-la-nuova-ondata-di-contagi-14386752.html

Covid, 200mila lavoratori a rischio per la nuova ondata di contagi

Confesercenti chiede la proroga della cassa integrazione fino al 30 giugno. Il termine è attualmente fissato al 31 dicembre. 28.12.2021, Sputnik Italia

Confesercenti lancia l'allarme per 200mila lavoratori, che dal 1° gennaio si ritroveranno senza la copertura degli ammortizzatori sociali, se non ci sarà una proroga.L'impennata di contagi ha messo di nuovo in crisi il settore turistico e la ristorazione, proprio durante le festività natalizie. Restrizioni e disdette hanno mandato in sofferenza il comparto alberghiero, in particolare nelle città d'arte, e le agenzie di viaggio, con il 95% delle imprese con dipendenti in cassa integrazione.Le imprese, inoltre, sono paralizzate, anche a causa della riduzione dell'organico, dovuta all'ondata di lavoratori in quarantena.Confesercenti chiede la proroga immediata della Cig fino al 30 giugno 2022."A pochi giorni dalla scadenza - scrive - ancora non si conosce se tali misure saranno prorogate e in che termini. Di fronte a questa improvvisa ed estremamente preoccupante evoluzione negativa dello scenario, la necessità di intervento è ancora più stringente. Bisogna prorogare immediatamente gli ammortizzatori Covid".

