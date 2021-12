https://it.sputniknews.com/20211228/costa-per-i-vaccinati-con-booster-non-sono-necessari-sette-giorni-di-isolamento-14377757.html

Costa: “A chi è vaccinato col richiamo non servono sette giorni d'isolamento”

Il richiamo, secondo il sottosegretario alla Salute, protegge anche da Omicron. A Capodanno servirà “prudenza” e non “allarmismo”. 28.12.2021, Sputnik Italia

Per il sottosegretario alla Salute Andrea Costa, con gli attuali dati della campagna di immunizzazione in Italia e con il galoppare della variante Omicron, bisogna fare delle differenze tra chi è vaccinato con due dosi, chi non lo è per niente e chi ha fatto anche il richiamo.Per Costa, che parla al Corriere della Sera, le evidenze scientifiche dicono che il richiamo protegge anche dalla variante Omicron e che “i contagi aumentano ma le conseguenze sono meno gravi. E gli scienziati ci dicono che è minore anche la possibilità di morire o finire in terapia intensiva, ma anche di contrarre la malattia”.Più prudenza e meno allarmismoIl sottosegretario avanza anche l’ipotesi di prezzi calmierati per le mascherine Ffp2, obbligatorie in diversi luoghi, in base al nuovo decreto.Costa si pronuncia anche sul vaccino Novavax, “ispirato a principi diversi. Risponde positivamente al virus. Per gennaio arriveranno oltre 3 milioni di dosi. Su protezione e durata la pandemia ci ha insegnato che fare previsioni è complicato”.Infine, per Capodanno “occorre affrontare questi giorni con prudenza e serietà, ma non con allarmismo”.

